Camide abdest alan kişinin 5 bin lirasını çalan 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da, camide abdest alan kişiden yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İzzetpaşa Camisi'nde abdest alan kişiden 5 bin lira para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin Ç.Ç. ve M.D.M. olduğunu tespit etti.

Diyarbakır'dan kente hırsızlık amacıyla geldikleri belirlenen 2 şüpheli bir otomobilde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.