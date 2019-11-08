Son Dakika Haberleri: Camide abdest alan kişinin 5 bin lirasını çalan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Camide abdest alan kişinin 5 bin lirasını çalan 2 kişi tutuklandı

Camide abdest alan kişinin 5 bin lirasını çalan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da, camide abdest alan kişiden yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Camide abdest alan kişinin 5 bin lirasını çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da, camide abdest alan kişiden yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İzzetpaşa Camisi'nde abdest alan kişiden 5 bin lira para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin Ç.Ç. ve M.D.M. olduğunu tespit etti.

Diyarbakır'dan kente hırsızlık amacıyla geldikleri belirlenen 2 şüpheli bir otomobilde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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