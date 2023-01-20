CAMİDE ABDEST ALIRKEN 9 BİN DOLARI ÇALINDI - Son Dakika
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CAMİDE ABDEST ALIRKEN 9 BİN DOLARI ÇALINDI

20.01.2023 11:49

FATİH'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı.

FATİH'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan Mustafa A. (59), polis tarafından gözaltına alındı. Benzer suçlardan 20 kaydı bulunan şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu. B.B.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. olduğunu tespit etti. Mustafa A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI

Görüntülerde, B.B., abdest almak için şadırvanda montunu çıkarıp asıyor. Şüpheli ise kendi montunu asar gibi yaparak 9 bin doları çalıyor. Ardından şüpheli montunu tekrar giyip hızla cami avlusundan uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA
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Tacikistan, Fatih, Güncel, Son Dakika

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