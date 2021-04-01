Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza "ayakkabılı" mesaj - Son Dakika

Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza "ayakkabılı" mesaj

01.04.2021 11:12
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza

Kartal'da cuma namazını kılmak için camiye giren 79 yaşındaki adam, namazının ardından ayakkabılarını bıraktığı yerde bulamadı.

Kartal'da cuma namazını kılmak için camiye giren 79 yaşındaki adam, namazının ardından ayakkabılarını bıraktığı yerde bulamadı. Ayakkabılıkta bırakılan başka bir çift ayakkabının, kendi ayakkabılarını alan kişiye ait olduğunu anlayınca o ayakkabıları giyip evine gitti. Yaşlı adam, ayakkabılıktan aldığı ayakkabılara "Namaz çıkışı kafan dalgındı herhalde. Benim ayakkabıları giyip gitmişsin. Ayakkabıları yerine bırak, böyle yanlışlıklar olur" yazılı not ekleyerek, camideki ayakkabılığa geri bıraktı. Yaşlı adam şimdi camide çalınan ayakkabılarının yerine geri bırakılmasını bekliyor.

Olay, 19 Mart Cuma günü Kartal'da bulunan bir camide yaşandı. 79 yaşındaki Niyazi Aydoğdu cuma namazını kılmak için camiye girdi. Aydoğdu namazının ardından ayakkabılığa bıraktığı ayakkabılarının yerinde olmadığını gördü. Camide kendinden başka kimsenin kalmadığını gören Aydoğdu, ayakkabılıkta bırakılan ve çevresinde başka ayakkabıların bulunmadığı bir çift ayakkabının kendi ayakkabılarını çalan kişiye ait olduğunu anladı. Ayakkabısız kalan Aydoğdu, camiden aldığı ayakkabılar ile evine gitti. 79 yaşındaki Aydoğdu camiden aldığı ayakkabılar ile daha sonra camiye geri geldi. Aydoğdu, "Cuma namazına gelen kardeşim, cuma namazın hayırlı olsun. Namaz çıkışı kafan çok dalgındı herhalde. Benim ayakkabıları giyip gitmişsin. Senin ayakkabıların yerinde. Benim ayakkabıları yerine bırak. Böyle yanlışlıklar olur. Selamlar" yazılı bir not ile beraber ayakkabıları caminin ayakkabılığına geri bıraktı. Ayakkabılarını çalan kişinin notu görmesini ümit eden Aydoğdu, yaklaşık iki hafta önce camiden çalınan ayakkabılarının geri bırakılmasını bekliyor.

Olay hakkında konuşan Niyazi Aydoğdu, "Namaz kılmak gayesiyle, cumayı ifa etmek gayesiyle camiye geldim. Namaz bitince baktım ki benim ayakkabılar yerinde yok. Şöyle sağa sola, ayakkabılara baktım yerinde yok. En sonunu bekledim, 'herkes çıksın da bekleyeyim' dedim. 'Hangi ayakkabı kalırsa o ayakkabıyı giyer eve giderim' dedim. Arkadaşlar da bizzat dedi ki 'en sonunda kalan ayakkabıyla sen eve git' Gittim eve. Bunun ayakkabıları iş ayakkabısı. Benim ayakkabılarım normal ayakkabıydı. Ondan sonra diğer benim evde olan ayakkabılarımı giydim, o arkadaşın iş ayakkabısına da bir mesaj yazdım. 'Cuma namazına gelen kardeşim Cuman hayırlı olsun, namaz çıkışı kafan çok dalgındı herhalde benim ayakkabıları giyip gitmişsin. Senin ayakkabıların yerinde. Getirip koydum ya tabii. Benim ayakkabıları yerine bırak. Böyle yanlışlıklar olur. Selamlar' yazıyor. Bu arkadaş yanlış ayakkabı giydiğinin farkına varmaz mı? Varır. O arkadaşın ayakkabıları getirip yerine koyması lazımdı. Kendi ayakkabılarını da bu ayakkabıları da alıp gitmesi lazımdı. Ayakkabılar hala yerine gelmedi. Ben de sık sık bakarım ayakkabıya. Hatta ve hatta ayakkabılar yanlış giyildiği zaman çaycı Ali'ye de bizzat telefon numarası verdim, herhangi bir şey olursa bana telefon edersin dedim, hiçbir telefon falan yok. Ayakkabılar hala bugüne kadar yerinde duruyor. Böyle yanlışlıklar olur, insanoğlu dalgındır, yanlışlıkla giymiştir. Fakat farkına varması lazım" dedi.

(İHA)

Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj
Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza ayakkabılı mesaj

Namaz, Mart, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camide ayakkabıları çalınan adamdan hırsıza 'ayakkabılı' mesaj - Son Dakika


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