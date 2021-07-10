Camide Bakkal projesi çocukların gönlünü fethediyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaz Kur'an kurslarının başlamasının ardından din görevlilerinin hayata geçirdiği 'Camide bakkal' projesiyle çocuklar neşe içinde camileri şenlendiriyor.

Bozüyük Yenidoğan Camii din görevlilerinin başlatmış olduğu 'Camide Bakkal Projesi' çocukları fazlasıyla mutlu ediyor. Hayırsever vatandaşların bağışları sayesindeki yürütülen proje ile Kur'an kursu öğrencileri teneffüslerde istedikleri yiyecekle buluşuyor. Cami İmam Hatibi Ercan Babacan, hayata geçirdikleri projenin hem kurs öğrencileri hem de hayırsever vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Babacan, "Bu yılki yaz Kur'an kurslarımızın başlamasıyla birlikte çocuklarımıza camiyi ve kursu sevdirmek için böyle bir projeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Camimizdeki bu proje veliler ve öğrencilerimiz tarafından destek buldu. Her gün neredeyse bir velimizin, bir vatandaşımızın bir bakkal ürünü alıp getirmesine, şehir dışı ve hatta Libya'dan bile destek aldığımıza şahit oluyor ve çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın camiye geldiklerinde gözlerinde bir coşku olduğunu görüyor ve çok mutlu oluyoruz. Projemizin amacına ulaşması noktasında bizlere destek veren tüm yardım severlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK