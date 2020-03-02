Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 hırsızlık kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 hırsızlık kamerada - Son Dakika

Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 hırsızlık kamerada

6 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki camide bir gün arayla meydana gelen 2 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 hırsızlık kamerada, System.String[]

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki camide bir gün arayla meydana gelen 2 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camii'nden, dün akşam saatlerinde Mehmet Vardar'a (65) ait bir çift ayakkabı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bugün de çocuğunu Kuran kursundan almak için camiye gelen İbrahim Kahraman (36), 16 AEY 084 plakalı otomobilini çalışır konumda caminin önüne park etti. Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz 2 şüpheli, otomobilin kapısını açarak Kahraman'a ait cep telefonunu alarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden Kahraman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan camide bir gün arayla meydana gelen 2 hırsızlık, caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'KENDİ ESKİ AYAKKABILARINI ÇIKARIP BENİMKİLERİ GİYMİŞ'

Yatsı namazına geldiği zaman ayakkabılarını caminin içerisindeki rafa koyduğunu söyleyen Mehmet Vardar, "Namazdan çıktığımda ayakkabılarım yerinde yoktu. Sabah kamera kayıtlarına baktığımızda çalındığını gördük. Hırsız kendi eski ayakkabılarını çıkarıp, benimkileri giyip gitmiş" dedi.


Osmangazi, Yeşilova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:49 Kaynak: DHA
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