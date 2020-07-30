Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti

Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti Şanlıurfa'da temizlik görevlisi, cami temizliği sırasında bulduğu 200 lirayı, zabıta ekipleri ile birlikte parasını kaybeden yaşlı adama teslim etti.

Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da temizlik görevlisi, cami temizliği sırasında bulduğu 200 lirayı, zabıta ekipleri ile birlikte parasını kaybeden yaşlı adama teslim etti.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde bulunan Hz. Yusuf Camisi'nde temizlik görevlisi Mehmet Yelegen, temizlik yaptığı sırada yerde 200 lira buldu. Parayı bulan Yelegen, 300 metre ilerdeki zabıta amirliğine giderek parayı sahibine verilmesi için teslim etti. Mahalle muhtarlığına ve mahalle sakinlerine bildirilen durum sonrası 72 yaşındaki Mehmet Demir, zabıta amirliğine gelerek parasını kaybettiğini öne sürdü. Bayram öncesi yaşlılık maaşının aldığını ve maaşında 200 lirasını dört 50 TL'lik banknot şeklinde kaybettiğini belirten yaşlı adama zabıta ekipleri temizlik görevlisi ile birlikte parasını teslim etti.

Yaşlı adam Mehmet Demir, parayı bulan temizlik görevlisine ve kendisine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Temizlik görevlisi Mehmet Yelegen ise insaniyetlik görevini yerine getirdiğini, yaşlı adamın bayram öncesi harçlığını kendisine tekrar ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti

Mehmet Demir, Şanlıurfa, Haliliye, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:23

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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