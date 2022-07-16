Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili idari inceleme başlatan Balıkesir İl Müftülüğünün, Diyanet İşleri Başkanlığından müfettiş talep ettiği öğrenildi.

Dursunbey ilçesinde Ericek Mahallesi'ndeki vatandaşların, müftülük ve kaymakamlığa bilgi vermeden din görevlisi kadrosu boş olan camide çalışması için ücret karşılığı anlaştığı B.Ç'nin, Kur'an kursuna katılan iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiası üzerine Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ericek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı! - Son Dakika

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