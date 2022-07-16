Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı! - Son Dakika
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Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!

16.07.2022 20:59
Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!

Balıkesir'de mahalle sakinleri tarafından camide çalışması için ücret karşılığı anlaşılan kişinin Kur'an kursuna katılan iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli tutuklandı.

Dursunbey ilçesinde Ericek Mahallesi'ndeki vatandaşların, müftülük ve kaymakamlığa bilgi vermeden din görevlisi kadrosu boş olan camide çalışması için ücret karşılığı anlaştığı B.Ç'nin, Kur'an kursuna katılan iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiası üzerine Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili idari inceleme başlatan Balıkesir İl Müftülüğünün, Diyanet İşleri Başkanlığından müfettiş talep ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Balıkesir, Ericek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı! - Son Dakika

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