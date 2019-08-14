Camide çıkan yangın panik yaşattı

Camide çıkan yangın panik yaşattıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.

Camide çıkan yangın panik yaşattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii'nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Çanakkale'de, oltasına 4 metre uzunlukta köpek balığı takılan denizci küçük dilini yutuyordu!

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi