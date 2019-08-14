Son Dakika Haberleri: Camide çıkan yangın panik yaşattı
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Camide çıkan yangın panik yaşattı

33 dakika önce

Camide çıkan yangın panik yaşattıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.

Camide çıkan yangın panik yaşattı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii'nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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