Camide çıkan yangın panik yaşattı
33 dakika önce
Camide çıkan yangın panik yaşattıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.
Camide çıkan yangın panik yaşattı Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii'nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu.
Çanakkale'de, oltasına 4 metre uzunlukta köpek balığı takılan denizci küçük dilini yutuyordu! Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi