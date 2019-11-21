Son Dakika Haberleri: Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

BURSA'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan Z.T. (18) ile B.S. (19) polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

BURSA'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan Z.T. (18) ile B.S. (19) polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Yeşilşehir Camii'nde meydana geldi. Camiye giren iki genç, dua ettikten sonra çevreyi kontrol etti, kimsenin olmadığını fark edince de yardım kutusundaki 150 lirayı çaldı.

Durumu fark eden cami görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, iki farklı camide daha hırsızlık yapan Z.T. ile B.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]