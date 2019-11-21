Son Dakika Haberleri: Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı
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Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan 2 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Camide dua ettikten sonra hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı, System.String[]

Bursa'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan 2 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Bursa'da şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldı. Ardından imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı. Hırsızların dua etmesi, yardım kutusunun içindeki paraları çalması ve imamın odasının kapısını kırması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Hırsızların caminin içindeki rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtirken, polis ekipleri hırsızları yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekipleri çalışmalarının ardından hırsızların Z.T. ve B.S. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelileri saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
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