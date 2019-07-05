Camide futbol maçı yaptılar
7 dakika önce
Camide futbol maçı yaptılar Camide futbol maçı yapanlara sosyal medyada tepki gösterildi GAZİANTEP - Gaziantep'te bir caminin içerisinde çocukların futbol maçı yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
Camide futbol maçı yaptılar
Camide futbol maçı yapanlara sosyal medyada tepki gösterildi
GAZİANTEP - Gaziantep
'te bir caminin içerisinde çocukların futbol maçı yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.
Hacı Yasin Kaplan
Cami'de futbol maçı yapan çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşımı görenler de duruma tepki göstererek, ibadet yerinde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduklarını paylaştı. Görüntülerde caminin içerisinde iki takım haline bölünen çocuklar, futbol topunun peşinden koşturuyor. Çocukların futbol maçı yaptığı sırada bazı vatandaşların da namaz kıldığı görülüyor.
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