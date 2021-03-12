Caminin bahçesinde bir kadının kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikildi - Son Dakika

SİVAS kent merkezindeki bir camide bulunan servi fidanlarından biri, arkadaşlarıyla bahçeye gelen bir kadın tarafından 3 Mart gecesi kırıldı. Kırılan fidan, belediye ekipleri tarafından sökülerek, yerine ıhlamur ağacı dikildi.

Kent merkezinde 4 Eylül Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Yayla Camisi'nin bahçesine girdi. Grup içerisindeki bir kadın, bahçede dikili servi fidanına asılarak orta kısmından kırdı. Ertesi sabah namaz için camiye gelen cemaat fidanın kırıldığını fark edince güvenlik kameralarını izledikten sonra olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Cemaat, uzun zamandır büyütmeye çalıştıkları fidan kırılınca yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, kırılan fidanın yerine Yayla Camisi'ne ıhlamur ağacı hediye etti. Kırılan fidan, belediye ekipleri tarafından kökünden çıkarılarak yerine ıhlamur ağacı dikildi.

'BU DAVRANIŞ GENÇLERE DERS OLSUN'

Yeni dikilen ağaç için memnuniyetini dile getiren 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya (48), "Birkaç gün önce kırılan ağacımızın yerine yenisini hediye etti Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun. Belediyemiz ve Park ve Bahçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah gençlere de bir ders olur bu davranış. Ağaç kırmaktansa dikmek daha faydalı. Geleceğimize ve çocuklarımıza miras kalacak inşallah. Buraya ıhlamur ağacımız mevsim itibariyle tavsiye edildi" dedi.

- Sivas