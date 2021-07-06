Üye Girişi
Camide imam salonda boks antrenörü - Son Dakika

Camide imam salonda boks antrenörü

06.07.2021 09:45

Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor.

Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor. Caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla düzenleyen Yılmaz, burada boks eğitimi verdiği gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Hem de boks yaptırarak gençleri namaza da teşvik ediyor.

Gaziosmanpaşa Üretmen Camii'nde imamlık yapan Hadin Yılmaz, arta kalan zamanlarında boks antrenörlüğü yapıyor. Ailesinin yıllar önce yönlendirmesiyle imam oldu. 10 yıl sonra İstanbul'a gelen Yılmaz, içinde bir ukde olarak kalan boks hocalığını yapmaya karar verdi. Mesleğe 12 yıl önce başlayan İmam Yılmaz, boks da büyük bir ilerleme kaydetti. Yılmaz, caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla boks salonuna çevirdi. 'Her şey bir gönüle dokunmak için' sloganıyla yola çıkan imam Yılmaz, 40 öğrenciye boks eğitimi veriyor. Çocuklar ve gençlerle beraber hem namaz kılıyor, hem de boks yapıyor.

"SPOR BENİM İÇİN BİR TUTKU"

12 senedir imamlık yaptığını anlatan Üretmen cami imamı Hadin Yılmaz,

"12 senedir diyanette imam olarak görev almaktayım. Şu anda Üretmen Cami'sinin bodrum katındayız. Spor benim için bir tutku yani daha çocukluğumdan kalan bir ukdeydi. Fakat mesleğim gereği bunu icraata geçirme fırsatım olmadı. İstanbul dışında 10 sene görev yaptım. İstanbul'a geldikten sonra bunu gerçekleştirmesi lazım diye düşündüm. Özel olarak burada boks çuvalı kurdum. Mahallenin gençlerine dokunacak şekilde neden yapmayalım diye düşündüm. Hemen kendi ekibimle istişare yaptık. 1 senedir boks yapıyorum. mahallemizin gençlerine dokunmak adına burada bir faaliyet başlattık. Üç grup halinde 40 kişiyle bu sporu yapıyoruz. Yaş ortalaması benim gibi olanlar var. 15-20 yaş aralığı ve çocuk grubumuz var. Onlara bizzat ben ders veriyorum" dedi.

"NAMAZDAN HEMEN SONRA BURAYA GEÇİP SPOR YAPIYORUZ"

Amacının çocukların gönüllerine dokunmak olduğunu anlatan Yılmaz, "Amacımız ise gönüllere dokunmak. Zaten bizim sloganımız 'Her şey bir gönüle dokunmak için' bu parolayla yola çıktık. Sportif olarak onların bünyelerine sağlık açısından da çok katkısı var. En önemli olan şey bu kardeşlerimizin kalbine ve maneviyatına dokunmaktır. Hepsi vatanına, milletine, ezanına, bayrağına, annesine, babasına hayırlı ve faydalı bireyler olmasıdır. Burada beraber namaz kılıyoruz. Namazdan hemen sonra buraya geçip spor yapıyoruz. Ruhumuzu doyuruyoruz sonra da burada kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"GENÇLER NAMAZA GELİN DEMİYORUM"

Gençleri namaza çağırmadan kendiliğinden geldiklerini anlatan İmam Yılmaz, "Bu sporu yapmam büyükler tarafından pek hoş karşılanmadı ama gençler bayıldı.' Hocam biz böyle imam istiyoruz' dediler. Çünkü sahada aktif, onlar gibi düşünüp hayata bakıyorum. Bu sporcu kimliği çok önemli bu onlarda etki ediyor. Camilerimiz artık klasik halde olmaktan çıkmalı. Camiler gençlerimiz için cazibe merkezi haline gelmeli. Diyanetimiz, İstanbul Müftülüğümüz ve ilçe müftülüğümüz bu konuda çok gayretli. Her camide artık bir gençlik merkezi planı var. Güzel bir hizmet var ve biz bu hizmeti daha ileriye yani burası boks salonu yarın ise bunu farklı alanlara kaydırıp her türlü imkanı değerlendirerek gençlerimize daha iyi dokunma adına başka planlarımızda var. Gençler namaza gelin demiyorum. Onlar o görmüş oldukları o güzellik zaten onları oraya getiriyor. Her camide bunun olmasını temenni ediyorum" dedi.

"ARTIK HOŞ KARŞILANMAYAN ALGIYI KIRDIK"

İnsanların bakış açılarını değiştirdiğini ifade eden Yılmaz, "İnsanları bana bakışı biraz farklıydı. İnsanların nezdinde imam denince belli bir kimlik belli bir görüntü var. Ben genelde mahallede spor kıyafetleriyle geziyorum. Mahalledeki herkes bana sporcu hocamız diyor. Bunu kabullendiler ve ben çok mutlu oluyorum. Artık hoş karşılanmayan algıyı kırdık. Ben imamlık mesleğimi seviyorum. Sporu da çok seviyorum. Vaktimin önemli bir kısmı sporla geçiyor. Aralarında çok kabiliyetli öğrenciler var. Onların mutlaka bu işi yapması lazım" ifadelerinde bulundu.

"BERABER NAMAZA DA GİDİYORUZ, AYNI ZAMANDA BOKS YAPIYORUZ"

Beraber namaz da kıldıklarını söyleyen 16 yaşındaki Mehmet Eren Köse Öğrenci "Hadi hocam benim küçüklüğümü bilir. Bizi Belgrat Ormanına ve kamp yapmaya götürüyor. Geçen defa da diğer grup arkadaşlarımı bisiklet sürmeye götürdü. Beraber namaza da gidiyoruz. Aynı secdeye alnımız yere değiyor, aynı zamanda da boks yapıyoruz" dedi

"Okuldan çıkar çıkmaz camiye geliyorum"

Gününün yarısının camide geçtiğini anlatan 12 yaşındaki öğrenci Yusuf Emin Çan, "İlk başta Kuran-ı Kerim okutarak bizi cami de toplamaya başladı. Bizleri sağ kolu olarak benimsedi. Bu şekilde boks yeri açtı. Buralara getirip eğlendirdi. Ondan önce sokakta oynayan ve sık sık telefonla oynayan çocuktum. Şimdi ise günün yarısı cami de geçiyor. Haftalık program çıkardı. Hafta hafta müezzinlik yapıyoruz. En azından namazımıza geliyoruz. Okuldan çıkar çıkmaz camiye geliyorum. Çünkü mahallede artık hiçbir şey yok"

"LİGLERE ÇIKMAK İÇİN KENDİMİ İYİ GELİŞTİRECEĞİM"

Önceden sokakta zaman geçirdiğini anlatan 12 yaşındaki Mustafa Arda Köse, "Buraya gelmeden önce sokakta top oynardım. Hocamız Kuranı-ı Kerim okumamız için aktiviteler yaptı. Daha sonra hafızlık yaptık. Boks salonu açacağız dedi bizde katıldık. Liglere çıkmak için kendimi iyi geliştireceğim" ifadelerinde bulundu.

(Sevban Sevkal - Emre Baba/İHA)

Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü
Camide imam salonda boks antrenörü

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Namaz, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Camide imam salonda boks antrenörü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi 15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi 15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Bikinili pozunu paylaşan Duygu Özaslan'ın ayakkabıları yorum yağmuruna tutuldu 15:46 Bikinili pozunu paylaşan Duygu Özaslan'ın ayakkabıları yorum yağmuruna tutuldu
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim İsmail Balaban annesinin 15:08 İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 15:02 Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek 14:39 Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay 14:22 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay

Son Dakika Haberleri
15:58 Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar
15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi
15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
15:38 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim
15:33 Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler
15:32 Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
15:09 Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapacak Barcelona'ya, Filistin tepki gösterdi
15:01 Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı
14:21 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay
14:12 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi         
15:57
Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı         
15:50
Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kamerada! Görüntüleri de silmeye çalıştılar Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kamerada! Görüntüleri de silmeye çalıştılar         
15:48
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı         
15:44
Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler         
15:34
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı         
15:01
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor         
14:34
Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti         
14:13
Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim         
13:59
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da Son Dakika: Delta plus varyantı Türkiye'de! 3 ilde 3 vaka görüldü, bunlardan biri İstanbul'da         
13:10
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 16:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camide imam salonda boks antrenörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement