Üye Girişi
Camide imam, salonda boks antrenörü - Son Dakika

Camide imam, salonda boks antrenörü

06.07.2021 23:34

Camide imam, salonda boks antrenörü Boks tutkunu imam Hadin Yılmaz gençlerin gönlünü fethetti Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor.

Camide imam, salonda boks antrenörü

Boks tutkunu imam Hadin Yılmaz gençlerin gönlünü fethetti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor. Caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla düzenleyen Yılmaz, burada boks eğitimi verdiği gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Hem de boks yaptırarak gençleri namaza da teşvik ediyor.

Gaziosmanpaşa Üretmen Camii'nde imamlık yapan Hadin Yılmaz, arta kalan zamanlarında boks antrenörlüğü yapıyor. Ailesinin yıllar önce yönlendirmesiyle imam oldu. 10 yıl sonra İstanbul'a gelen Yılmaz, içinde bir ukde olarak kalan boks hocalığını yapmaya karar verdi. Mesleğe 12 yıl önce başlayan İmam Yılmaz, boks da büyük bir ilerleme kaydetti. Yılmaz, caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla boks salonuna çevirdi. 'Her şey bir gönüle dokunmak için' sloganıyla yola çıkan imam Yılmaz, 40 öğrenciye boks eğitimi veriyor. Çocuklar ve gençlerle beraber hem namaz kılıyor, hem de boks yapıyor.

"Spor benim için bir tutku"

12 senedir imamlık yaptığını anlatan Üretmen cami imamı Hadin Yılmaz,

"12 senedir diyanette imam olarak görev almaktayım. Şu anda Üretmen Cami'sinin bodrum katındayız. Spor benim için bir tutku yani daha çocukluğumdan kalan bir ukdeydi. Fakat mesleğim gereği bunu icraata geçirme fırsatım olmadı. İstanbul dışında 10 sene görev yaptım. İstanbul'a geldikten sonra bunu gerçekleştirmesi lazım diye düşündüm. Özel olarak burada boks çuvalı kurdum. Mahallenin gençlerine dokunacak şekilde neden yapmayalım diye düşündüm. Hemen kendi ekibimle istişare yaptık. 1 senedir boks yapıyorum. mahallemizin gençlerine dokunmak adına burada bir faaliyet başlattık. Üç grup halinde 40 kişiyle bu sporu yapıyoruz. Yaş ortalaması benim gibi olanlar var. 15-20 yaş aralığı ve çocuk grubumuz var. Onlara bizzat ben ders veriyorum" dedi.

"Namazdan hemen sonra buraya geçip spor yapıyoruz"

Amacının çocukların gönüllerine dokunmak olduğunu anlatan Yılmaz, "Amacımız ise gönüllere dokunmak. Zaten bizim sloganımız 'Her şey bir gönüle dokunmak için' bu parolayla yola çıktık. Sportif olarak onların bünyelerine sağlık açısından da çok katkısı var. En önemli olan şey bu kardeşlerimizin kalbine ve maneviyatına dokunmaktır. Hepsi vatanına, milletine, ezanına, bayrağına, annesine, babasına hayırlı ve faydalı bireyler olmasıdır. Burada beraber namaz kılıyoruz. Namazdan hemen sonra buraya geçip spor yapıyoruz. Ruhumuzu doyuruyoruz sonra da burada kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençler namaza gelin demiyorum"

Gençleri namaza çağırmadan kendiliğinden geldiklerini anlatan İmam Yılmaz, "Bu sporu yapmam büyükler tarafından pek hoş karşılanmadı ama gençler bayıldı.' Hocam biz böyle imam istiyoruz' dediler. Çünkü sahada aktif, onlar gibi düşünüp hayata bakıyorum. Bu sporcu kimliği çok önemli bu onlarda etki ediyor. Camilerimiz artık klasik halde olmaktan çıkmalı. Camiler gençlerimiz için cazibe merkezi haline gelmeli. Diyanetimiz, İstanbul Müftülüğümüz ve ilçe müftülüğümüz bu konuda çok gayretli. Her camide artık bir gençlik merkezi planı var. Güzel bir hizmet var ve biz bu hizmeti daha ileriye yani burası boks salonu yarın ise bunu farklı alanlara kaydırıp her türlü imkanı değerlendirerek gençlerimize daha iyi dokunma adına başka planlarımızda var. Gençler namaza gelin demiyorum. Onlar o görmüş oldukları o güzellik zaten onları oraya getiriyor. Her camide bunun olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Artık hoş karşılanmayan algıyı kırdık"

İnsanların bakış açılarını değiştirdiğini ifade eden Yılmaz, "İnsanları bana bakışı biraz farklıydı. İnsanların nezdinde imam denince belli bir kimlik belli bir görüntü var. Ben genelde mahallede spor kıyafetleriyle geziyorum. Mahalledeki herkes bana sporcu hocamız diyor. Bunu kabullendiler ve ben çok mutlu oluyorum. Artık hoş karşılanmayan algıyı kırdık. Ben imamlık mesleğimi seviyorum. Sporu da çok seviyorum. Vaktimin önemli bir kısmı sporla geçiyor. Aralarında çok kabiliyetli öğrenciler var. Onların mutlaka bu işi yapması lazım" ifadelerinde bulundu.

"Beraber namaza da gidiyoruz, aynı zamanda boks yapıyoruz"

Beraber namaz da kıldıklarını söyleyen 16 yaşındaki Mehmet Eren Köse Öğrenci "Hadi hocam benim küçüklüğümü bilir. Bizi Belgrat Ormanına ve kamp yapmaya götürüyor. Geçen defa da diğer grup arkadaşlarımı bisiklet sürmeye götürdü. Beraber namaza da gidiyoruz. Aynı secdeye alnımız yere değiyor, aynı zamanda da boks yapıyoruz" dedi

"Okuldan çıkar çıkmaz camiye geliyorum"

Gününün yarısının camide geçtiğini anlatan 12 yaşındaki öğrenci Yusuf Emin Çan, "İlk başta Kuran-ı Kerim okutarak bizi cami de toplamaya başladı. Bizleri sağ kolu olarak benimsedi. Bu şekilde boks yeri açtı. Buralara getirip eğlendirdi. Ondan önce sokakta oynayan ve sık sık telefonla oynayan çocuktum. Şimdi ise günün yarısı cami de geçiyor. Haftalık program çıkardı. Hafta hafta müezzinlik yapıyoruz. En azından namazımıza geliyoruz. Okuldan çıkar çıkmaz camiye geliyorum. Çünkü mahallede artık hiçbir şey yok"

"Liglere çıkmak için kendimi iyi geliştireceğim"

Önceden sokakta zaman geçirdiğini anlatan 12 yaşındaki Mustafa Arda Köse, "Buraya gelmeden önce sokakta top oynardım. Hocamız Kuranı-ı Kerim okumamız için aktiviteler yaptı. Daha sonra hafızlık yaptık. Boks salonu açacağız dedi bizde katıldık. Liglere çıkmak için kendimi iyi geliştireceğim" ifadelerinde bulundu.

Camide imam, salonda boks antrenörü
Camide imam, salonda boks antrenörü
Camide imam, salonda boks antrenörü
Camide imam, salonda boks antrenörü

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Namaz, Boks, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Camide imam, salonda boks antrenörü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor 00:13 Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 22:22 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor 18:23 Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı 18:06 Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi 15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi İsmail Balaban annesinin 15:08 İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı         
00:26
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu         
23:33
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi         
11:19
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 05:44:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camide imam, salonda boks antrenörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement