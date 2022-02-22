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Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

22.02.2022 11:23
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BURSA'da, hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen camide, Kuran kursunda imam hatip Halil Okumuş'u (56) bıçakla yaralayan Serkan Kutlu (42), tutuklandı.

BURSA'da, hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen camide, Kuran kursunda imam hatip Halil Okumuş'u (56) bıçakla yaralayan Serkan Kutlu (42), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde camiye barınma amacıyla girdiğini öne sürdü.

Olay, geçen pazar akşamı Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camisi'nin içindeki Kuran kursu bölümünde, hırsızlık amacıyla içeri girdiği öne sürülen kişiyi fark eden imam hatip Halil Okumuş, müdahale etti. Yaşanan arbedede Okumuş'u 3 yerinden bıçaklayan şüpheli kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Serkan Kutlu olduğunu belirledi. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan ve emniyete götürülen Kutlu, ifadesinde, "Camiye barınmak amacıyla girmiştim. İmam beni hırsız sandı. Kavga etmeye başlayınca bıçakladım. Pişmanım" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Kutlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Halil Okumuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Kuran-ı Kerim, İmam Hatip, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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