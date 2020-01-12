Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2) - Son Dakika

Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2)

6 saat önce

'BU TÜR ŞEYLERİN YAŞANMASI ÜZÜCÜ'Çorum'da, imam F.Y. ile müezzin H.T.'nin camide kavga etmesi olayıyla ilgili Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, "Muhtarlık olarak geldik ve konuyu inceledik, müezzinle imam arasında tartışma yaşanmış, bu olayı büyütmeye gerek yok.

Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma (2), System.String[]

'BU TÜR ŞEYLERİN YAŞANMASI ÜZÜCÜ'

Çorum'da, imam F.Y. ile müezzin H.T.'nin camide kavga etmesi olayıyla ilgili Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, "Muhtarlık olarak geldik ve konuyu inceledik, müezzinle imam arasında tartışma yaşanmış, bu olayı büyütmeye gerek yok. Müftülük her iki görevliyi de başka camilere verdi zaten" dedi.İsmini vermek isteyen bir mahalle sakini de, "Biz kavga olayını görmedik. Cami imamı ile müezzin arasında tartışma yaşanmış, müftülük de her iki görevliyi başka camilere vermiş, gereken yapılmış. Bu tür şeylerin yaşanması üzücü" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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