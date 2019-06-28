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Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

1 saat önce

Samsun'da cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın yardımına 112'ya ait ambulans helikopter yetişti.

Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti, System.String[]
Samsun'da cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın yardımına 112'ya ait ambulans helikopter yetişti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen 74 yaşındaki Muharrem Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muharrem Ş. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Muharrem Ş.'yi İlkadım ilçesindeki helikopter pistine getirdi ve yaşlı adam buradan kara ambulansına nakledilip özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
Samsun, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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