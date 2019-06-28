Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
1 saat önce
Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetiştiSAMSUN - Samsun'da cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın yardımına 112'ye ait ambulans helikopter yetişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:02 Kaynak: İHA
Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
SAMSUN - Samsun
'da cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın yardımına 112'ye ait ambulans helikopter yetişti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen 74 yaşındaki Muharrem Ş., 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muharrem Ş. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Muharrem Ş.'yi alarak İlkadım
ilçesindeki helikopter pistine getirdi ve yaşlı adam buradan kara ambulansına nakledilip özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.
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