Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu - Son Dakika
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Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu

26.09.2022 16:23

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde camiye gelen eski enişte, namaz sırasında imamı vurdu. Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan imam hastaneye kaldırılırken saldırgan eski enişte polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde meydana gelen olayda cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu.

Eski enişte camide kan döktü! İmama 3 kurşun sıktı

İMAM 3 KURŞUNLA VURULDU

Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Eski enişte camide kan döktü imamı camide vurdu
Eski enişte camide kan döktü! İmama 3 kurşun sıktı
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Kaynak: İHA

Yeşil Camii, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu - Son Dakika
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