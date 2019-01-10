Camide Kaybettiği Döviz Dolu Cüzdan Bulundu
1 saat önce
Camide kaybettiği döviz dolu cüzdan bulundu.
Camide kaybettiği döviz dolu cüzdan bulundu. Sivas
'ta bir vatandaş, Ulucami'de namazını kılıp camiden çıktıktan sonra içerisinde 2 bin Euro, bin 500 Danimarka
Kronu ve 40 TL bulunan cüzdanını düşürdüğünü fark etti. İçerisinde kredi kartları da bulanan kişi cüzdanını bulamayınca polisten yardım istedi. Polis
ekipleri tarafından yürütülen hassas çalışma neticesinde cüzdan içindekilerle birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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