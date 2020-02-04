Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

KIRŞEHİR'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

KIRŞEHİR'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Saraycık Camisi'nin şadırvanındaki musluklar 6 ay içinde 3 kez çalındı. Cami imamı Musa Toklucu, bunun üzerine 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçen 27 Ocak'ta caminin şadırvanında bulunan 5 musluk yine çalındı. İmam, durumu polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, muslukları çalan kişinin Y.E. olduğunu belirledi. Muslukları yerinden söküp cebine koyarken görüntüye yansıyan Y.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Saraycık, Yenice, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
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