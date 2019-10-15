Son Dakika Haberleri: Camide namaz kılan kadının çantasını çalan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Camide namaz kılan kadının çantasını çalan şahıs yakalandı

Camide namaz kılan kadının çantasını çalan şahıs yakalandı

2 saat önce

Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç. ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Camide namaz kılan kadının çantasını çalan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç. ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Camisi'nde 10 Ekim'de meydana olayda, Sakarya'dan Gaziantep'e gezi için gelen Şükran Perçin'in çantası namaz kılarken çalınmıştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştiren H.H.Ç. ve yardımcı oldukları belirlenen B.M. ve S.S.C.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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