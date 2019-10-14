Son Dakika Haberleri: Camide namaz kılan kişinin çantasını çalan zanlılar yakalandı
Son Dakika Güncel Camide namaz kılan kişinin çantasını çalan zanlılar yakalandı

Camide namaz kılan kişinin çantasını çalan zanlılar yakalandı

37 dakika önce

Gaziantep'te camide namaz kılan bir kişinin çantasını çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

Camide namaz kılan kişinin çantasını çalan zanlılar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te camide namaz kılan bir kişinin çantasını çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Seferpaşa Mahallesi'ndeki bir camiye giden Ş.P'nin çantasının, namaz kıldığı sırada çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, B.M, S.S.Ç. ve H.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Kente turistik amaçlı gelen Ş.P'nin çantasını çaldığı tespit edilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen Ş.P'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında, zanlıların camiye girip kadınlar bölümüne geçtikten sonra Ş.P'nin çantasıyla camiden ayrılması görülüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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