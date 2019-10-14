Camide namaz kılan kişinin çantasını çalan zanlılar yakalandı

Gaziantep'te camide namaz kılan bir kişinin çantasını çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Seferpaşa Mahallesi'ndeki bir camiye giden Ş.P'nin çantasının, namaz kıldığı sırada çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, B.M, S.S.Ç. ve H.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Kente turistik amaçlı gelen Ş.P'nin çantasını çaldığı tespit edilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen Ş.P'ye ait olduğu belirlenen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında, zanlıların camiye girip kadınlar bölümüne geçtikten sonra Ş.P'nin çantasıyla camiden ayrılması görülüyor.