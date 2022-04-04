Camide oluşturulan "Vefa Çarşısı" yardımlaşma köprüsü oldu - Son Dakika
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Camide oluşturulan "Vefa Çarşısı" yardımlaşma köprüsü oldu

04.04.2022 11:04
Camide oluşturulan "Vefa Çarşısı" yardımlaşma köprüsü oldu

Nevşehir'de Çiçekli Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir bölümünde oluşturduğu "Vefa Çarşısı"nda, veren el ile alan eli buluşturuyor.

Nevşehir'de Çiçekli Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir bölümünde oluşturduğu "Vefa Çarşısı"nda, veren el ile alan eli buluşturuyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki cami, ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Caminin aşevi olarak kullanılan bölümünü temel ihtiyaç malzemesi reyonlarıyla donatıp 2016 yılında "Vefa Çarşısı"na dönüştüren imam hatip Ahmet Aydemir, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı çarşıdan ihtiyaç sahibi aileler ücret ödemeden alışveriş yapabiliyor. Alışverişin sonunda ailelere içinde çeşitli miktarlarda para bulunan zarflar hediye ediliyor.

Cami imam hatibi Aydemir, AA muhabirine, uygulama sayesinde hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerinin birbirlerini görmeden yardımlaştıklarını belirtti.

"Vefa Çarşısı"ndan gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi için cami cemaatinden oluşturulan heyetin, kendilerine bildirilen isimleri araştırdıktan sonra alışverişe davet ettiklerini belirten Aydemir, ramazan ayı boyunca 350 ailenin çarşıdan yararlanacağını söyledi.

Aydemir, her ihtiyaç sahibi ailenin 1500 liralık ürün alabildiğini dile getirdi.

Evlere servis de yapılıyor

Hiçbir kimsenin incinmemesi için çaba harcadıklarını, alışveriş sonunda dileyenlere evlerine kadar servis imkanı da sunduklarını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Buraya parasız market diyoruz. Eskiden sadaka taşı vardı, hayır sahipleri oraya sadakasını koyardı, ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçları kadarını alırdı. Biz de bunu market usulüne dönüştürdük. Hayır sahipleri buraya gönderiyor ihtiyaç sahipleri de istediklerini hiçbir ücret ödemeden alıp gidebiliyor. Temel ihtiyaç malzemelerinin tamamı burada bulunuyor. Gıda ve temizlik malzemelerini alıp çuvallara koyup gidiyorlar. Bir aile yaklaşık 2 aylık gıda ihtiyacını buradan karşılayabiliyor. Ramazanlarda genellikle evlere gıda paketi götürülür ancak biz, bir anne gelsin markette alışveriş yapıyor gibi hissetsin istedik. Gelen kardeşlerimizin dualarında yer bulabilmek niyetiyle ayrıca buraya kadar teşrif ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."

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alışveriş, Nevşehir, Ramazan, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camide oluşturulan 'Vefa Çarşısı' yardımlaşma köprüsü oldu - Son Dakika


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