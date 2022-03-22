Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı

22.03.2022 15:39
Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir camideki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii'nin kadınlar bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan sadaka kutusunun içerisindeki yaklaşık 400 TL'nin kayıp olduğunu gören Cami İmamı Mehmet Berat Tural, güvenlik kameralarını inceledi. Parayı geceyi camide geçiren bir kişinin çaldığını fark eden imam, durumu polise bildirdi. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık yapan şahsın gece saatlerinde camiye gelerek önce öğretmen masasının altında kendisine yatmak için yer hazırladığı görüldü. Tam yatmak üzere olduğu anda cam kenarında duran sadaka kutusuna yönelerek kutudaki paraları alan hırsızın, geceyi de camide geçirdiği belirlendi. Sabah saatlerine kadar uyanan hırsızın, yine camide bulunan ıslak mendil ile yüzünü silerek camiden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

"BİZE GELSELERDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRDİK"

Olayı anlatan İmam Mehmet Berat Tural, "Camimizin giriş bölümünü bayanlara kurs olarak tahsis ettik. Orada bayanların kendi aralarında topladıkları sadaka kutusu var. Hoca Hanım o kutunun boşaldığını fark ediyor. Bunun üzerine kameralara baktık. Geriye doğru geldiğimizde hırsızlık olayına şahit olduk. Durumu polise bildirdik. Bu olayı yapmak yerine bize gelseydi tüm ihtiyaçlarını karşılardık. Durumu bize bildirseydi onları boş çevirmemek gibi bir prensibimiz var. Bu mabetler insanların ortak kullanım alanı. Bu olay bu yönüyle bizi rahatsız etti. Bize gelselerdi ihtiyaçlarını karşılayabilirdik" dedi.

Polis eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(Asım Çapacı/ İHA)

Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı
Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı
Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı

YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA PASTANEYE GİREN HIRSIZ HEM KASADAKİ PARALARI HEM DE SADAKA KUTUSUNU ÇALDI BAĞCILAR'DA PASTANEYE GİREN HIRSIZ HEM KASADAKİ PARALARI HEM DE SADAKA KUTUSUNU ÇALDI Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Nevşehir'de caminin sadaka kutusundan para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Camide sabahlayan hırsız sadaka kutusundaki paraları çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement