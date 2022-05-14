Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada - Son Dakika

Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada

BATMAN - Batman'da camiye girenlerin ayakkabıları ellerini ovuştura ovuştura tek tek inceleyerek beğendiğini çalan yaşlı hırsız adeta pes dedirtti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Çarşı Mahallesindeki camide meydana geldi. Engelli ve yaşlı bir adam camiye namaz kılmaya gittiği sırada ayakkabısını kapı önündeki ayakkabılığa bırakıyor. Ardından onu takip eden bir başka yaşlı adam kapı önünde duran ayakkabıları tek tek inceleyerek ve ellerini ovuşturarak beğendiği ayakkabıyı çalıp olay yerinden uzaklaşıyor. Yaşanılan ilginç hırsızlık şüphelisi saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.