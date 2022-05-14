Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada

14.05.2022 13:40
Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada

Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada Batman'da camiye girenlerin ayakkabıları ellerini ovuştura ovuştura tek tek inceleyerek beğendiğini çalan yaşlı hırsız adeta pes dedirtti.

Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada

BATMAN - Batman'da camiye girenlerin ayakkabıları ellerini ovuştura ovuştura tek tek inceleyerek beğendiğini çalan yaşlı hırsız adeta pes dedirtti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Çarşı Mahallesindeki camide meydana geldi. Engelli ve yaşlı bir adam camiye namaz kılmaya gittiği sırada ayakkabısını kapı önündeki ayakkabılığa bırakıyor. Ardından onu takip eden bir başka yaşlı adam kapı önünde duran ayakkabıları tek tek inceleyerek ve ellerini ovuşturarak beğendiği ayakkabıyı çalıp olay yerinden uzaklaşıyor. Yaşanılan ilginç hırsızlık şüphelisi saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada
Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada
Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada
Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada

YORUMLAR
500
Kozluk'ta Tütün Üreticiler Birliği seçimi yapıldı Kozluk'ta Tütün Üreticiler Birliği seçimi yapıldı Batman Sason'da yerleşim biriminin yolu kardan temizlendi Batman Sason'da yerleşim biriminin yolu kardan temizlendi

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada - Son Dakika


Son Dakika
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Camide seçmece hırsızlık... Ellerini ovuşturarak seçtiği ayakkabıları çalan yaşlı adam kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement