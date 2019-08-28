Son Dakika Haberleri: Camide sırayla müezzinlik yapıyorlar
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Camide sırayla müezzinlik yapıyorlar

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde haziran ayında camilerde başlayan Kur'an kursları sona ererken, bazı çocuklar camiden kopmadı.

Camide sırayla müezzinlik yapıyorlar, System.String[]
Burhaniye ilçesinde haziran ayında camilerde başlayan Kur'an kursları sona ererken, bazı çocuklar camiden kopmadı. Ören Camii'nde vakit namazlarına gelen 5 çocuk cemaati sevindirirken, sırayla müezzinlik yapmaya başladı.

Ören Camii'nde namaza devam eden 5 çocuk sırayla müezzinlik yaparken, cemaatin sevgisini kazandı. Çocukları camilere ısındırmak için çalıştıklarını anlatan imam Kadir Özdemir, "Yaz Kur'an kurslarımız tamamlandı. Ancak bazı çocuklarımız camiden kopmadı. Camiye gelen çocuklarımız var. Çocukların camiye devam etmeleri cemaati de sevindiriyor. Sırayla gönüllü müezzinlik yapıyorlar" dedi.

Camiye gelmekten mutlu olduğunu anlatan Tolga Can, "Ben Kur'an kursuna katıldım. Arkadaşlarımızla birlikte camiden kopmadık. Sırayla gönüllü müezzinlik yapıyoruz. Camiye devam edeceğim" dedi.

Mehmet Emre Acar da, "Sırayla müezzinlik yapıyoruz. Camiye gelmek çok güzel. Beş vakit namaza devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR
Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:11 Kaynak: İHA
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