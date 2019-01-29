Son Dakika Haberleri: Camide Tabancayla İntihar Etti

Camide Tabancayla İntihar Etti

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eşinden boşandığı için bunalıma girdiği iddia edilen Cavit Y. (50), caminin içerisinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, eşinden boşandığı için bunalıma girdiği iddia edilen Cavit Y. (50), caminin içerisinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi 639 Sokak üzerindeki Çınar Camisi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde camiye gelen Cavit Y., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan caminin müezzini üst kata çıktığında, yerde kanlar içinde yatan Cavit Y.'yi görüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Cavit Y.'nin öldüğünü tespit etti. Cavit Y.'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği iddia edildi. Cavit Y.'nin cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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