CAMİDE TELEFONUNU ŞARJ EDİP, 1 LİRA BIRAKTI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, camide telefonunu şarj eden kişi; 'Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal ediniz' yazılı not ile 1 lira bıraktı.

Hacıali Öztürk Mahallesi'ndeki Dervişiye Camii'ne gelen kimliği bilinmeyen bir kişi, telefonunu şarja taktı. Camiden ayrılan kişi; 'Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal ediniz' yazılı not ile 1 lirayı prizin yanına bıraktı. Cami görevlilerin not ve 1 lirayı görünce duygulandı. (DHA)