Camide telefonunu şarj edip, para bıraktı - Son Dakika

Camide telefonunu şarj edip, para bıraktı

Bursa'da camide namaz kıldığı sırada telefonunu şarj eden kadın, 'Çok az telefonumu şarj ettim. Hakkınızı helal edin. Para bıraktım' yazılı not ile 2 lira bıraktı. Parayı bulup, notu okuyan cami görevlileri duygulanırken, camii imamı Ahmet Çifli, "İnce ruhlu bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Böyle güzel insanlarında bu ülkede çok sayıda olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki bu devletimiz, bu milletimiz, bu ince ruhlu insanların duaları sayesinde ayakta duruyor" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde geçen günlerde tarihi Orhan Camii'ne gelen kimliği bilinmeyen kadın, namaz kıldığı sırada telefonunu şarja taktı. Namazı bittikten sonra telefonunu şarjdan çıkaran kadın, 'Çok az telefonumu şarj ettim. Hakkınızı helal edin. Para bıraktım' yazılı not ile 2 lira bıraktı. Namazın ardından kadınlar bölümünü kontrol eden cami görevlileri, notu ve parayı bulunca duygulandı. Not ile parayı birbirine yapıştırarak sakladıklarını belirten Orhan Camii İmamı Ahmet Çifli, böyle bir olayla karşılaştığı için önce şaşırdığını belirterek, "Camimizin kadınlar bölümünde müezzin kardeşimiz bu notu ve 2 lira parayı buluyor. Hanım kardeşimiz namazını kılarken kısa bir süreliğine telefonunu şarj ediyor. Telefonunu şarj ettikten sonra da 2 lira ile not bırakmış. Esasında bizim milletimiz bu" diye konuştu.

'KÖTÜNÜN REYTİNGİ OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ ONLAR GÖSTERİLİYOR'

Sosyal medyanın gelişmesiyle hep kötü olayların gösterildiğini belirten Çifli, "Biz de zannediyoruz ki ülkemiz, milletimiz böyle. Asıl bizim milletimiz bu. Kötünün reytingi olduğu için sürekli onu gösteriyorlar. Bu nedenle bu kardeşimizi önce tebrik ediyorum. Tabii ki şaşırdım ama cemaatimizin bu davranışı beni çok duygulandırdı. Aslında ecdadımız da böyleydi. Atalarımız kuşları beslemek için vakıf kurmuş. Biz de atalarımız gibi ince ruhlu bu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Böyle güzel insanların da bu ülkede çok sayıda olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki bu devletimiz, bu milletimiz, bu ince ruhlu insanların duaları sayesinde ayakta duruyor" diye konuştu.