Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum
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