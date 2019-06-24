Son Dakika Haberleri: Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)
Son Dakika Güncel Haber

Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli Mazhar O. (62), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:57 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:09:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]