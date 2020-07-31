Camide uyuyan kişinin cüzdanın çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Görüntülerde, bir kişinin etrafı kontrol ettikten sonra Muhammed Halil'in arka cebini keserek parayı aldığı ve camiden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki tarihi Devrişiye Camisi'nde uyuyan Suriye uyruklu Muhammed Halil (40) uyandığında arka cebinin yırtıldığını ve 750 lirasının çalındığını fark etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:49

Kaynak: AA

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