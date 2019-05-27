Son Dakika Haberleri: Camide uyuyarak istirahat eden gencin cep telefonunu çaldılar

Camide uyuyarak istirahat eden gencin cep telefonunu çaldılar

3 saat önce

Denizli'de gittiği camide namaz kıldıktan sonra uyuyarak istirahat etmek isteyen Suriye uyruklu gencin cep telefonu camiye giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Camide uyuyarak istirahat eden gencin cep telefonunu çaldılar, System.String[]
Denizli'de gittiği camide namaz kıldıktan sonra uyuyarak istirahat etmek isteyen Suriye uyruklu gencin cep telefonu camiye giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesindeki Sevindik Caminde meydana geldi. Camide namaz kılmaya gelen ve ardından Kur'an Kerim okuduktan sonra uyuyarak istirahat etmek isteyen Suriye uyruklu Abdullah Abomarosh (18) isimli gencin cep telefonu camiye giren bir şahıs tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, camiye giren şahıs önce etrafı bir süre kolaçan etti. Ardından kameraların bulunduğu odaya yönelen şahıs burada yaklaşık bir dakika kaldıktan sonra kamera açısında görünmeyen ve yerde uyuyan Abomarosh'ı fark etti. Daha sonra kendisine yönelen şahıs Abomarosh'ın cep telefonunu cebinden çaldı. Aldığı telefonu kendi cebine koyarken kameralara yansıyan şüpheli daha sonra caminin çeşitli malzemelerinin konulduğu dolabı gözüne kestirdi. Dolabın anahtarını bularak kurcalayan şahıs camiye biri girince ise dolabın kapağını hızla kapatarak hiçbir şey olmamış gibi sakin bir şekilde caminin dışına çıkarak uzaklaştı.

Yaklaşık bin 500 TL tutarında cep telefonu çalan şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Denizli, Suriye, 3. Sayfa
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