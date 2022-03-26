KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor

26.03.2022 11:58

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bilgen'in, Karabük'ün Ovacık ilçesinde Çukur Köyü Camisi'nde yapılan kalem işi restorasyonu sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bilgen'in, Karabük'ün Ovacık ilçesinde Çukur Köyü Camisi'nde yapılan kalem işi restorasyonu sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı.

Bilgen, Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide AA muhabirine, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün üniversitelerine başvurmasının ardından bölgede yürütülen cami restorasyonlarına bilimsel danışmanlık yapmaya başladığını söyledi.

Çukur Köyü Camisi'ne gittiğinde çok güzel kalem işleri, süslemeler gördüğünü ama oldukça hasarlı olduklarını belirten Bilgen, "Bazı noktalarda bire bir restorasyona katıldım. Bilimsel tekniklerle restore edip kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için çalışma yaptık." dedi.

Yanlış restorasyon nedeniyle birçok kültür ürününün yok edildiğine işaret eden Bilgen, "Eserler doğru restore edildiğinde uzun ömürlü oluyor. Bilimsel tekniklerle, doğru malzemelerle doğru bir iş yaptık. Bunu insanlara duyurmak, göstermek için sergimizi açtık. İnsanların kendi kültürüne, tarihine doğru şekilde sahip çıkabilmesi için bir yapının doğru şekilde nasıl restore edildiğini görmesi lazım. Kalem işi ürünlerin restorasyonu böyle oluyor diye gösterebilmek için sergimizi açtık." diye konuştu.

Sergideki fotoğraflarla ziyaretçilerin camideki restorasyonu baştan sona görebileceğini vurgulayan Bilgen, "Fotoğrafları yerleştirdiğimiz 20 pano var. Ziyaretçilerimiz restorasyonun her aşamasını, ne işlemler yapıldığı, bozuk kısımların nasıl onarıldığını görebiliyor." ifadesini kullandı.

Serginin açılışına Kastamonu Vali Yardımcıları Vedat Yılmaz ve Fahrettin Göncü, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldız ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.

KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor
KASTAMONU - Camide yapılan kalem işi restorasyonun fotoğrafları sergileniyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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