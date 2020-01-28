Camide yaşayan evsiz vatandaş ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Camide yaşayan evsiz vatandaş ölü bulundu - Son Dakika

Camide yaşayan evsiz vatandaş ölü bulundu

17 dakika önce

Adana'da kimsesi olmadığı için camide yatıp kalkan şahıs ölü bulundu.

Camide yaşayan evsiz vatandaş ölü bulundu, System.String[]

Adana'da kimsesi olmadığı için camide yatıp kalkan şahıs ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde meydana geldi. Kimsesi olmayan ve sokaklarda kalan Bahri Gürdağ'a (65) Pınar Cami cemaati sahip çıkarak onu camiye aldı. Camide yatıp kalkmaya başlayan ve cemaatin getirdiği yemekle karnını doyuran Gürdağ, sabah camiye gelen cemaat tarafından hareketsiz halde bulundu.


Olay yerine gelen ekipler Gürdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemenin ardından Gürdağ'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gürdağ'ın soğuktan ölmüş olabileceği tahmin edilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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