Son Dakika Haberleri: Camideki Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Camideki Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, camide namaz kılan vatandaşların ayakkabılarının çalınma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Camideki Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, camide namaz kılan vatandaşların ayakkabılarının çalınma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde namaz kıldıktan sonra ayakkabılarını bulamayan bazı vatandaşlar, durumu imama aktardı.

Bunun üzerine camideki güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, cemaatin namaza başladığı sırada gelen bir kişinin, ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına olanları çaldığını tespit etti.

Görüntülerde, söz konusu şüphelinin önceden de aynı şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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