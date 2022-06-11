Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı - Son Dakika
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Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı

11.06.2022 13:45

Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada Tuzla'da camiye gelen bir şüpheli namaz kılmak üzere camiye girmek için ayakkabılarını bırakan bir vatandaşın ayakkabılarını alarak yerine kendi eski ayakkabılarını koyu.

Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı

Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da camiye gelen bir şüpheli namaz kılmak üzere camiye girmek için ayakkabılarını bırakan bir vatandaşın ayakkabılarını alarak yerine kendi eski ayakkabılarını koyu. Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da bulunan İçmeler Merkez Camii'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Namazın ardından cemaatten bir kişi, dolaba bıraktığı ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 40'lı yaşlarında bir kişinin cami girişinde bırakılan pahalı olan ayakkabıyı aldığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kimliği henüz belirsiz kişinin, geldiğinde tek tek dolaplardaki ayakkabılara baktığı, yanında getirdiği eski bir ayakkabıyı dolaba koyarak, namaz kılmadan hızlı bir şekilde başka ayakkabıları alıp camiden ayrıldığı görülüyor.

Yahya Şahin, "Bir arkadaş namaz saatine yakın saatte geliyor. Bütün kapalı dolapları açıp inceliyor. En iyi en kaliteli ayakkabıyı bulana kadar devam ediyor. Koridorda kaliteli bir ayakkabı buluyor. Kendi ayakkabılarını bırakıyor. Kaliteli ayakkabıyı alıyor ve gidiyor. Biz de arkadaşın şikayetinin ardından kameraları inceledik. Haftada ya da 15 günde bir defa bu hadise oluyor. Bunları ifşa edip atık utanacak hale getirene kadar bu işin arkasını bırakmayacağız" dedi.

Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı
Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı - Son Dakika

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