Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

12.06.2022 00:58
Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Tuzla'da camiye gelen bir şüpheli namaz kılmak üzere camiye girmek için ayakkabılarını bırakan bir vatandaşın ayakkabılarını alarak yerine kendi eski ayakkabılarını koydu.

Tuzla'da camiye gelen bir şüpheli namaz kılmak üzere camiye girmek için ayakkabılarını bırakan bir vatandaşın ayakkabılarını alarak yerine kendi eski ayakkabılarını koydu. Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da bulunan İçmeler Merkez Camii'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Namazın ardından cemaatten bir kişi, dolaba bıraktığı ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 40'lı yaşlarında bir kişinin cami girişinde bırakılan ayakkabıyı aldığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kimliği henüz belirsiz kişinin, geldiğinde tek tek dolaplardaki ayakkabılara baktığı, yanında getirdiği eski bir ayakkabıyı dolaba koyarak, namaz kılmadan hızlı bir şekilde başka ayakkabıları alıp camiden ayrıldığı görülüyor.

Caminin dernek başkanı Yahya Şahin, "Bir arkadaş namaz saatine yakın saatte geliyor. Bütün kapalı dolapları açıp inceliyor. En iyi en kaliteli ayakkabıyı bulana kadar devam ediyor. Koridorda kaliteli bir ayakkabı buluyor. Kendi ayakkabılarını bırakıyor. Kaliteli ayakkabıyı alıyor ve gidiyor. Biz de arkadaşın şikayetinin ardından kameraları inceledik. Haftada ya da 15 günde bir defa bu hadise oluyor. Bunları ifşa edip atık utanacak hale getirene kadar bu işin arkasını bırakmayacağız" dedi. - İSTANBUL

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Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı Camide ayakkabı hırsızlığı: Eski ayakkabılarını bıraktı, yenilerini alıp kaçtı Markette telefon hırsızlığı kamerada Markette telefon hırsızlığı kamerada Markette telefon hırsızlığı kamerada Markette telefon hırsızlığı kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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