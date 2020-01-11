Camideki ayakkabıyı kokladıktan sonra çalan zanlı kameralarca görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camideki ayakkabıyı kokladıktan sonra çalan zanlı kameralarca görüntülendi - Son Dakika

Camideki ayakkabıyı kokladıktan sonra çalan zanlı kameralarca görüntülendi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, geceyi Ulus Caddesi'ndeki Dervişiye Camisi'nde geçiren kimliği belirsiz kişi, cami görevlisi tarafından temizlik amacıyla yattığı yerden kaldırıldı.

Bu kişinin camiden ayrılmasının ardından bir çift ayakkabının çalındığı fark edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevliler, camiden ayrılan kişinin ayakkabıyı eline alıp kokladıktan sonra giyip gittiğini tespit etti.

Ayakkabının ismi açıklanmayan sahibinin, parasının bulunmadığı ve ihtiyacının olduğu düşüncesiyle zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Camideki ayakkabıyı kokladıktan sonra çalan zanlı kameralarca görüntülendi

Gaziantep, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:43 Kaynak: AA
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