Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, tarihi Dervişpaşa Camisi'ndeki ayakkabılıktan koklayarak seçtiği bir çift ayakkabıyı alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, ayakkabıları çalınan kişi, şikayetçi olmadı.

Hırsızlık olayı geçen pazartesi günü tarihi Dervişpaşa Camisi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabılık bölümündeki ayakkabıları kokladıktan sonra temiz olanını seçip, aldı.

Namaz sırasında yaşanan hırsızlığın ardından camiden çıkan ayakkabının sahibi, durumu cami görevlisi Emin Soylu'ya bildirdi. Soylu da güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından hırsızlık olayını izleyen ayakkabı sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Cami görevlisi Emin Soylu, "Camimizde yatan kişiyi ben kaldırdıktan sonra cami cemaatimizin ayakkabısını önce koklayıp, sonra da giyerek camide ayrılıyor. Ayakkabı sahibi 'Hırsızın ihtiyacı varmış ki aldı' diyerek şikayetçi olmadı" dedi.