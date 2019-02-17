Camideki Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
45 dakika önce
SİVAS'ta camide namaz kılan N.G.'nin askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdan çalındı.
SİVAS'ta camide namaz kılan N.G.'nin askılığa bıraktığı montunun cebinde bulunan cüzdan çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün kent merkezindeki Paşa Camisi'nde meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden N.G. montunu çıkararak askılığa astı. Ardından, farz namazını kılmak için cemaat ile birlikte iç tarafa geçti. Namazını kıldıktan sonra tekrar montunu alan N.G. cüzdanının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında camiye giren ve yaşı küçük olduğu sanılan bir şüphelinin askılıkta bulunan montları karıştırdığı ve birinden cüzdan aldıktan sonra dışarı çıktığı belirlendi. Polis
yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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