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Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

12 dakika önce

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı.

Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Camide kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark eden imam, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından caminin güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube ekipleri, bilgisayarın odaya giren N.G. (17) tarafından çalındığını belirledi. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli, yapılan operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BARTIN

Evliya Çelebi, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
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