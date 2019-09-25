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Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü

24 dakika önce

Kütahya'da bir caminin kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya kalkışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü, System.String[]

Kütahya'da bir caminin kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya kalkışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin kubbesinde şüpheli kişiler olduğunun "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kaçmaya çalışan kadınlar Ceylan G. (25) ile Sevim G'yi (16) yakaladı.

Bir şüphelinin de caminin kubbesinde olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler, Nihat D'yi (21) çalmak için söktüğü 15 kurşun levha ile suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ceylan G. ve Nihat D. tutuklandı, Sevim G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen bir diğer şüpheli Selahattin G'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kurşunlu, Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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