Camideki Sadaka Kutusu Kırılarak Paralar Çalındı

İstanbul Pendik'te bir camiye giren hırsız, sadaka kutusunu kırarak paraları çaldı.

İstanbul Pendik'te bir camiye giren hırsız, sadaka kutusunu kırarak paraları çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Fevziçakmak Mahallesinde bulunan bir camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir hırsız, camiye girerek, etrafa bakmaya başladı. Camide kimsenin olmadığını anlayan hırsız, bir süre içeride gezmeye başladı. Bir süre sonra sadaka kutusuna yönelen hırsız, kimsenin gelmediğinden emin olunca kutuyu açmak için uzun süre uğraştı. Kutuyu kırmayı başaran hırsız, içindeki paraları alarak kayıplara karışırken, o anlar camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı'nda Ortaklık Yapısı Değişiyor! Dev Şirket Hisselerini Satıyor

Suudi Arabistan'da Tutuklanan Komedyen ve Aktivist Eşi Kayboldu

AK Parti'nin İstanbul Adayı Yıldırım, CHP'li Özel'in 'Seçimi Kazanırsa Belediye Başkanı Olmayacak' İddiasına Yanıt Verdi

Kasımpaşa, Benfica'nın Genç Kalecisi Bruno Varela'yı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor