Camideki Sadaka Kutusundan Para Çalan Hırsız Kamerada
1 saat önce
- Camideki sadaka kutusundan para çalan hırsız kameradaİSTANBUL - İstanbul Pendik'te bir camiye giren hırsız, sadaka kutusunu kırarak paraları çaldı.
- Camideki sadaka kutusundan para çalan hırsız kamerada
İSTANBUL - İstanbul Pendik
'te bir camiye giren hırsız, sadaka kutusunu kırarak paraları çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Fevziçakmak Mahallesinde bulunan bir camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir hırsız, camiye girerek etrafa bakmaya başladı. Camide kimsenin olmadığını anlayan hırsız, bir süre içeride gezmeye başladı. Bir süre sonra sadaka kutusuna yönelen hırsız, kimsenin gelmediğinden emin olunca kutuyu açmak için uzun süre uğraştı. Kutuyu kırmayı başaran hırsız, içindeki paraları alarak kayıplara karışırken, o anlar camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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