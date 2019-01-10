Son Dakika Haberleri: Camideki Sadaka Kutusunu Kırıp Paraları Çaldı

Camideki Sadaka Kutusunu Kırıp Paraları Çaldı

1 saat önce

İstanbul Pendik'te bir camiye giren hırsız, sadaka kutusunu kırıp paraları çaldı.

İstanbul Pendik'te bir camiye giren hırsız, sadaka kutusunu kırıp paraları çaldı. Yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Fevziçakmak Mahallesinde bulunan bir camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir hırsız, camiye girerek, etrafa bakmaya başladı. Camide kimsenin olmadığını anlayan hırsız, bir süre içeride gezmeye başladı. Bir süre sonra sadaka kutusuna yönelen hırsız, kimsenin gelmediğinden emin olunca kutuyu açmak için uzun süre uğraştı. Kutuyu kırmayı başaran hırsız, içindeki paraları alarak kayıplara karışırken, o anlar camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, Güncel
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