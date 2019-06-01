Son Dakika Haberleri: Camideki sebilden bu kez şerbet aktı
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Camideki sebilden bu kez şerbet aktı

40 dakika önce

Kırıkkale Nur Camisi'ndeki sebilin musluklarından bu kez su yerine Osmanlı Şerbeti aktı.

Camideki sebilden bu kez şerbet aktı, System.String[]
Kırıkkale Nur Camisi'ndeki sebilin musluklarından bu kez su yerine Osmanlı Şerbeti aktı. Başkan Saygılı, Kadir Gecesi'ne özel olarak hazırlattığı Osmanlı şerbetini bardaklara doldurup, vatandaşlara ikram etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram etti. Akşam saatlerinde teravih namazı sonrası Kırıkkale Nur Camisi'ndeki sebilin musluklarından akan Osmanlı şerbetini tatmak isteyen 7'den 70'e herkes sıraya girdi. Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Saygılı, "Teravih namazı çıkışı Nur Camii sebil köşkünde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kendilerine Osmanlı şerbeti ikramında bulunduk. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesini kutluyorum." dedi.

Buradaki yapılan şerbet ikramının ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geçen vatandaşlar, Ramazan Sokağı'ndaki sanatçıların seslendirdiği ilahileri dinleyip, semazen gösterilerini izledi. Program sonrası çocuklara özel çeşitli etkinlikler düzenledi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Güncel
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