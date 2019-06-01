Camideki sebilden bu kez şerbet aktı
40 dakika önce
Kırıkkale Nur Camisi'ndeki sebilin musluklarından bu kez su yerine Osmanlı Şerbeti aktı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Nur Camisi'ndeki sebilin musluklarından bu kez su yerine Osmanlı Şerbeti aktı. Başkan Saygılı, Kadir Gecesi
'ne özel olarak hazırlattığı Osmanlı şerbetini bardaklara doldurup, vatandaşlara ikram etti.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram etti. Akşam saatlerinde teravih namazı sonrası Kırıkkale Nur Camisi'ndeki sebilin musluklarından akan Osmanlı şerbetini tatmak isteyen 7'den 70'e herkes sıraya girdi. Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Saygılı, "Teravih namazı çıkışı Nur Camii sebil köşkünde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kendilerine Osmanlı şerbeti ikramında bulunduk. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesini kutluyorum." dedi.
Buradaki yapılan şerbet ikramının ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
'na geçen vatandaşlar, Ramazan Sokağı'ndaki sanatçıların seslendirdiği ilahileri dinleyip, semazen gösterilerini izledi. Program sonrası çocuklara özel çeşitli etkinlikler düzenledi. - KIRIKKALE
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı
Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk
Bursa'da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu
İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi