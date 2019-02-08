Son Dakika Haberleri: Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Kamerada

Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Kamerada

32 dakika önce

Kasımpaşa'da namaz sırasında camiden ayakkabı çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden Ayakkabı Çalan Hırsız Kamerada, System.String[]
Kasımpaşa'da namaz sırasında camiden ayakkabı çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasımpaşa Büyük Camii'de meydana gelen bir hırsız olayı güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre görüntülerdeki şapkalı şahıs, akşam namazı öncesinde camiye gelerek önce etrafı kontrol etti. Cami içerisinde bırakılan ayakkabılara bakan şahıs, sonrasında ise akşam namazı vaktinde namaz kılar gibi yaparak cemaatin dikkatini çekmemeye çalıştı. Cemaat namaza başladığında da gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak sırt çantası ile birlikte hiçbir şey olmamış gibi camiden hızla uzaklaştı.

Namazın ardından ayakkabıların çalındığını fark eden cemaat şok yaşadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Cemaat, Kasımpaşa, 3. Sayfa
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