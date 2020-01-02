Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da namaz kılma bahanesiyle camiye gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, eski ayakkabısını bırakıp, namaz kılmaya gelenlere ait 2 çift ayakkabıyı çaldı.

Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

ŞANLIURFA'da namaz kılma bahanesiyle camiye gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, eski ayakkabısını bırakıp, namaz kılmaya gelenlere ait 2 çift ayakkabıyı çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Balıklıgöl yakınlarında bulunan İmam Aslan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazını kılmak bahanesiyle camiye gelen kimliği belirsiz kişi, cemaatin namaz kılmak için camiye girmesinin ardından eski ayakkabısını rafa bırakıp bir çift ayakkabıyı montunun altına gizledi. Ardından bir çift ayakkabıyı da kendi ayakkabısıymış gibi giyen hırsız camiden ayrıldı. Namaz çıkışı ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark edenlerin şikayeti üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde ayakkabıların çalındığının tespit edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.


Balıklıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
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